Porrettana, chiusura notturna a Sambuca Pistoiese

La strada statale 64 “Porrettana” sarà provvisoriamente chiusa in località Corniolo (km 24,500), nel comune di Sambuca Pistoiese, in provincia di Pistoia, per consentire la demolizione di un fabbricato adiacente la sede stradale.

Al fine di contenere i disagi al traffico, la chiusura sarà attiva esclusivamente in orario notturno, nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 5:00, nelle notti di mercoledì 15 e giovedì 16 settembre.

Il traffico proveniente da Pistoia e diretto in Emilia Romagna, dovrà uscire allo svincolo di Capostrada, lungo la SS716 “raccordo di Pistoia, proseguire sulla SS716 dir, SS66 e SP632 fino a Ponte della Venturina.

Viceversa, il traffico proveniente dall’Emilia Romagna e diretto a Pistoia dovrà uscire a Ponte della Venturina e percorrere la SP632, SS66 e SS716dir per poi immettersi sulla SS716 “raccordo di Pistoia”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa