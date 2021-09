Premio Internazionale Dialoghi sull’uomo a Claudio Magris

Sabato 25 settembre alle ore 18 in Piazza del Duomo a Pistoia sarà conferito allo scrittore Claudio Magris il Premio Internazionale Dialoghi sull’uomo.

Alla sua quarta edizione, il premio è attribuito a una figura del mondo culturale che con il proprio pensiero e la propria opera abbia testimoniato la centralità del dialogo per lo sviluppo delle relazioni umane. In precedenza è stato assegnato allo scrittore David Grossman (2017), al Premio Nobel per la Letteratura Wole Soyinka (2018) e alla fisica ed economista Vandana Shiva (2019).

Dopo la premiazione, sul palco del festival di antropologia del contemporaneo Pistoia-Dialoghi sull’uomo, Magris interverrà sul tema Quando comincia l'uomo? in dialogo con lo scrittore e giornalista Paolo Di Paolo.

Germanista, saggista, giornalista, narratore, scrittore di teatro, traduttore, Magris è uno dei maggiori testimoni della nostra epoca attraverso un modello di militanza intellettuale che torna in tutte le sue opere.

Tra le sue pubblicazioni: Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna (Einaudi, 1963); per Garzanti: Danubio (1986, Premio Bagutta), Un altro mare (1991), Microcosmi (1997, Premio Strega), Utopia e disincanto (1999), La mostra (2001), Alla cieca (2005), Lei dunque capirà (2006), La storia non è finita (2006), Alfabeti (2008), Livelli di guardia (2006), Ti devo tanto di ciò che sono. Carteggio con Biagio Marin (2014), Non luogo a procedere (2015); Tempo curvo a Krems (2019), Il Conde alla foce (2020); Istantanee (2016), Polene. Occhi del mare (2019) per La nave di Teseo; Opere vol.1 e vol.2 (i Meridiani, 2012 e 2021); L'infinito viaggiare (2005) e Croce del Sud. Tre vite vere e improbabili (2020) per Mondadori.

Pistoia-Dialoghi sull’uomo è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune di Pistoia, ideato e diretto da Giulia Cogoli. Il tema del 2021 Altri orizzonti: camminare, conoscere, scoprire sarà affrontato in conferenze, dialoghi, spettacoli e camminate culturali. Antropologi, filosofi, scrittori, scienziati, sociologi, artisti, esploratori raccontano, da punti di vista differenti, l’anelito di ricerca che ha caratterizzato l’evoluzione del genere umano, superando i confini e camminando verso nuovi orizzonti – fisici e spirituali.

Informazioni e programma su: www.dialoghisulluomo.it

