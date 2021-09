Parte il 2021-22 dell’U.S.C. Montelupo ASD: presentate le rose

Una serata di festa e di divertimento quella che si è tenuta pochi giorni fa all’Arena Nuovo Mondo, a Montelupo Fiorentino, in occasione di VolontariaMentis, durante la quale la società sportiva locale, l’U.S.C. Montelupo ASD, ha presentato alle famiglie, alle istituzioni e a tutta la cittadinanza montelupina, le squadre che prenderanno il via nella stagione calcistica 2021-2022.

“L’emergenza sanitaria che ha travolto le nostre vite, e sta continuando a farlo, da un anno e mezzo a questa parte ha di fatto allontanato le società sportive dalla cittadinanza, e il Montelupo Calcio non fa eccezione; e adesso, nel momento in cui sembra ci sia uno spiraglio per riprendere una quotidianità più tranquilla, è necessario riavvicinare la società calcistica di paese al paese stesso, far sentire tutti i nostri tesserati al centro di un percorso di crescita, non solo tecnico ma anche umano, e questo evento di presentazione incarna veramente questi principi. Per di più ci tenevamo a stare vicini al paese anche per festeggiare insieme a tutti i concittadini, seppure con qualche mese di ritardo, i 90 anni di storia dell’Usc Montelupo: un vanto per noi e per l’intera comunità” queste le parole del Presidente Valerio Zucchelli.

Durante la serata hanno sfilato sul palco tutte le squadre dell’Usc Montelupo, dai piccolissimi nati nel 2013-2014-2015, militanti nella Scuola Calcio, fino ad arrivare alla categoria Juniores Regionale d’Élite, passando per le categorie del Settore Giovanile e ovviamente della Prima Squadra, militante nella categoria di Promozione; non solo, in alternanza alle squadre sono stati presentati anche gli istruttori, gli allenatori, i direttori sportivi e il consiglio societario.

Il pubblico numeroso, composto non solo dalle famiglie dei tesserati ma anche da tantissimi altri cittadini, ho così potuto conoscere e vedere il volto di tutti i giocatori tesserati e di tutti i responsabili, oltre che rendere loro merito una volta saluti sul palco.

Ogni settore (Scuola Calcio, Settore Giovanile, Juniores e Prima Squadra) ha dei propri valori (umani, caratteriali e tecnici) da trasmettere a tutti i tesserati e durante la serata sono stati proprio i direttori sportivi a ricordarli.

Per la Scuola Calcio ha parlato il responsabile Mattia Grazzini:“Già nella parola Scuola è insito il significato profondo ci quello che ci proponiamo di fare: la Scuola Calcio è l’inizio del percorso di crescita tecnica e umana del giovane calciatore, in cui i valori da rincorrere sono soprattutto quelli del divertimento e dell’inclusione. Per questo apriamo le porte ad ogni bambino affinché cresca in lui la passione per questo magnifico sport”.

“Nel Settore Giovanile continua il percorso intrapreso nella Scuola Calcio!” racconta il Direttore Sportivo Andrea Vaglini “Ogni giovane calciatore deve continuare ad allenarsi per la crescita personale e capire quanto è importante mettersi a disposizione dell’allenatore e dei compagni, per conseguire risultati sempre più importanti, come gruppo squadra e non come singolo. Inoltre è molto importante per noi tornare a giocare, in maniera costante, affinché i ragazzi riescono a recuperare questi lunghi mesi di inattività il più in fretta possibile! Abbiamo molte categorie di valore che intendiamo mantenere, e cercare di migliorare: sto parlando dei Giovanissimi Regionali, degli Allievi B di Merito e degli Allievi Regionali. E potremo farlo se tutti si sentiranno parte di un’unica squadra, uniremo le forze e metteremo a disposizione le proprie capacità!”.

Il percorso del giovane continua poi nella categoria Juniores fino ad arrivare alla Prima Squadra. Ed è proprio in queste due categorie che l’U.S.C. Montelupo trova la massima espressione del proprio calcio: la categoria Juniores milita nel campionato Juniores Regionale d’Élite, la massima espressione della categoria, mentre la Prima Squadra nel campionato di Promozione.

A tal proposito sono intervenuti il Direttore Sportivo Juniores, Massimiliano Gori, e l’allenatore della Prima Squadra Andrea Lucchesi, entrambi concilianti sul fatto che “Sarà una stagione difficile, tosta, dove ogni partita dovrà essere giocata come una finale. Abbiamo le carte in regola per essere protagonisti dei nostri obiettivi. Ma la cosa più bella è il fatto di poter contare su un numero elevato di calciatori che hanno seguito il percorso di crescita calcistico proprio nel nostro settore giovanile amaranto. Questi, oltre che a poter dare qualcosa in più in campo, rappresentano l’orgoglio nostro e di tutta la società!”

Al termine della serata è poi intervenuto il consiglio societario dell’U.S.C. Montelupo ASD assieme alle Istituzioni Comunali rappresentate dall’ Assessore dello Sport Simone Focardi, che hanno augurato il proprio “in bocca al lupo” a tutte le squadre, nella speranza che l’attività sportiva proceda regolarmente e i ragazzi possano giocare a calcio fino al prossimo Giugno.

Fonte: U.S.C. Montelupo ASD - Ufficio stampa