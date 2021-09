Rubavano auto di valore, sgominata banda in Toscana

Hanno rubato ventitré auto in Toscana, tra Firenze e Pistoia. La polizia ha sgominato una banda di quattro persone, tutte originarie dell'Africa del nord. Erano specializzate nel furto di veicoli d'alta gamma. Dei quattro, due sono in carcere e proseguono le indagini per gli altri.

Gli investigatori della stradale avevano iniziato le indagini lo scorso anno, quando, tra febbraio e marzo, in pieno lockdown, i criminali avevano fatto sparire tre Range Rover Sport e Velar, e una BMW X6.

I banditi utilizzavano congegni acquistati sul mercato nero per intercettare e clonare il segnale trasmesso dalla chiave elettronica alla centralina della vettura, riuscendo, così, ad aprire le auto parcheggiate nei piazzali delle aziende o delle concessionarie, metterle in moto e fuggire.

Con questa tecnica avevano rubato 23 auto, di cui 15, grazie al lavoro dei poliziotti, sono state restituite ai legittimi proprietari.