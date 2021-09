Stati generali della salute: incontro a Empoli

Mercoledì 15 settembre alle 17 alla casa del popolo di Avane di Empoli (via Magolo 31) si terrà un importante iniziativa nell’ambito degli ‘Stati generali della salute in Toscana’, promossa dal gruppo consiliare regionale del Partito democratico e dal Partito democratico Empolese Valdelsa.

"Si tratta di un’occasione per ascoltare le richieste e i consigli del territorio e per trovare nuovi spunti e idee per migliorare la sanità in Toscana" spiega Enrico Sostegni, presidente commissione sanità e politiche sociali del Consiglio regionale.

All’incontro parteciperanno oltre a Sostegni, Brenda Barnini, sindaca di Empoli e responsabile Welfare segreteria nazionale Pd e Alessio Spinelli, sindaco di Fucecchio e presidente Sds Empolese Valdelsa. Coordina Rosa Barone, responsabile Sociale Pd Empolese Valdelsa.

Saranno organizzati quattro tavoli di discussione:

1. Rete ospedaliera e emergenza urgenza

2. Sanità territoriale

3. Innovazione e digitalizzazione

4. La sanità che previene e include

Per partecipare è necessario iscriversi a uno dei tavoli inviando una email a r.barone326@gmail.com. L’ingresso è consentito solo con Green pass.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa