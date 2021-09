Terzo settore. Sostegni: "Importanza delle associazioni nel sistema socio-sanitario"

“La centralità delle associazioni di volontariato e del Terzo settore sono innegabili e per questo credo che ne vada ribadita l’importanza all’interno del sistema socio-sanitario regionale”.

È quanto dichiara il presidente della commissione Sanità in Consiglio regionale, Enrico Sostegni, secondo il quale questi soggetti “erogano servizi essenziali come il traporto sanitario e l’emergenza urgenza e grazie ad una struttura organizzativa articolata e capillare sono in grado di coprire le esigenze dei territori”.

Sostegni ribadisce l’impegno della Regione e ricorda la legge approvata a luglio del 2020, “frutto di un percorso di ascolto molto attento” proprio per promuovere e sostenere gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti del mondo del sociale, attraverso la definizione delle modalità del loro coinvolgimento attivo nell’esercizio delle funzioni regionali di programmazione”. “Quella legge disciplina il modo in cui si può programmare e organizzare l’erogazione dei servizi che più sono complessi più necessitano di strutture di livello regionale”.

“Le risorse erogate dalla Regione alle associazioni di volontariato servono per garantire servizi di valore significativamente maggiore e di qualità più elevata rispetto all’entità dell’investimento e questo grazie alla ricchezza del volontariato” continua il presidente che annuncia, “in una delle prossime sedute di Commissione”, l’audizione dei tre presidenti delle associazioni del trasporto sanitario e del servizio di emergenza urgenza.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa