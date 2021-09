Us Limite e Capraia, tutto pronto per il primo torneo Settembre Limitese

Dopo il successo del torneo nazionale "Città di Limite e Capraia" nel fine settimana scorso, l'Us Limite e Capraia ospita il primo torneo "Settembre Limitese" ,stavolta a carattere regionale, con la partecipazione di numerose squadre importanti della Toscana.

Lo stadio "M. Cecchi" di Limite sull'Arno, domenica 12 settembre, sarà di nuovo teatro di una competizione di alto livello, con le formazioni partecipanti suddivise nei seguenti gironi da 4 squadre cadauno:

GIRONE A: Us Limite e Capraia, Sancat, Asd Tobbiana 1949, Monte Serra.

GIRONE B:Gs Pietà 2004, Up Poggibonsese, Pontassieve, Asd Lanciotto.

GIRONE C: Tarros Sarzanese, San Giuliano, Academy Livorno, Coiano S. Lucia.

GIRONE D: Borgo a Buggiano, Piccole pantere, Atletico Levane, Valbisenzio Academy.

Il torneo seguirà la formula dei gironi all'italiana di qualificazione con gare di sola andata e successive semifinali e finali.

Le quarte classificate di ogni girone accederanno alle semifinali e finali 13-16 ° posto, le terze per il 9-12° posto, le seconde per il 5-8° posto e le prime per il 1-4° posto.

Le gare si svolgeranno in 2 tempi, nove contro nove. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, durante le finali, non ci saranno supplementari e si andrà direttamente ai calci di rigore.

I primi a scendere in campo, alle 9,30, saranno i giallorossi di casa contro Sancat e Tobbiana 1909 contro Monteserra, mentre le finali sono in programma alle 18,45.

Per l'ingresso allo stadio, occorrerà essere muniti di Green Pass.

Fonte: Us Limite e Capraia Asd - Ufficio Stampa