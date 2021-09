Vaccino sul virus respiratorio sinciziale, in Aoup via la sperimentazione

Il Centro di Farmacologia clinica per la sperimentazione dei farmaci dell’Aoup partecipa a uno studio clinico controllato multicentrico internazionale di fase 3 su un nuovo vaccino contro RSV-Virus Respiratorio Sinciziale, un patogeno umano altamente contagioso che causa infezioni del tratto respiratorio negli individui di tutte le età.

RSV è infatti la più comune causa di infezione del tratto respiratorio inferiore nei bambini, ma rappresenta anche un importante patogeno virale negli adulti, in particolare in quelli con patologie polmonari e negli anziani: nei soggetti ultra65enni, RSV rappresenta infatti la seconda causa di ricovero per polmonite virale dopo il virus influenzale, con una incidenza annuale stimata di circa 200-250 casi per 100.000 soggetti con ≥65 anni.

Non esistono attualmente vaccini o trattamenti profilattici contro RSV nell’adulto e le terapie disponibili ad oggi in questa fascia di età sono generalmente terapie di supporto.

Possono partecipare alla sperimentazione clinica condotta in Aoup i soggetti di età superiore a 60 anni, che abbiano condizioni mediche stabili e che non abbiano condizioni di immunosoppressione, immunodeficienza o ipersensibilità a farmaci.

Finora il vaccino è stato già sperimentato con successo in studi di fase 1 e 2.

Fonte: Aoup - Ufficio stampa