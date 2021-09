Scoperti e recuperati redditi non dichiarati per 36mila euro

Aveva somme di denaro superiori ai redditi percepiti e a quanto dichiarato al Fisco. Un uomo della Val d'Orcia è finito nel mirino della guardia di finanza di Chiusi. L'allarme nei confronti del soggetto è scattato nel momento in cui lo stesso nell’arco temporale di un mese ha versato sul proprio conto corrente oltre 30mila euro in contanti, sebbene frazionati in più volte.

I finanzieri hanno esaminato il tutto e accertato che l'uomo aveva somme superiori a quelle certificate fiscalmente. Il soggetto interessato, insieme al coniuge lavoratori dipendenti presso pelletterie, invitato ad indicare l’origine delle provviste movimentate per contanti, ha fornito giustificazioni generiche.

I militari provveduto alla segnalazione di quasi 36mila euro di redditi non dichiarati all'Agenzia delle Entrate competente per il recupero a tassazione delle imposte evase.