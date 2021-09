Accordo Var Group-Parentsmile per il welfare aziendale e l'infanzia

Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, anche tramite la propria controllata Var Group SpA, attiva nel settore Software e System Integration, ha sottoscritto un accordo di partnership per lo sviluppo della piattaforma digitale di Parentsmile, start up innovativa digitale di servizi a favore dell’infanzia e del benessere di persone e famiglie, finalizzata ad offrire servizi di tipo medico-sanitario, assistenziale, formativo ed educativo.

La partnership avrà ad oggetto lo sviluppo della piattaforma digitale di servizi che sarà realizzata da Var Group e supporterà il progetto Parentsmile, anche con utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale, ai fini dell’offerta di servizi nel settore medico-sanitario, socio-assistenziale, formativo-educativo con particolare riferimento al mondo dell’infanzia. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma Sesa4Innovation, che mette a disposizione delle start up competenze e piattaforme digitali per lo sviluppo del business. Contestualmente Sesa ha acquisito, a seguito di un aumento di capitale dedicato, il 10% del capitale di Parentsmile, a supporto della founder e CEO Cristina Lucera. Parentsmile prevede di avviare in maniera completa la propria operatività nel primo semestre 2022.

L’iniziativa coniuga l’attività di trasformazione digitale anche in ambito artificial intelligence, con l’impegno del Gruppo Sesa a rendersi operativo in progetti di work-life balance, benessere delle risorse umane e sostenibilità. La piattaforma Parentsmile, una volta sviluppata, potrà essere inserita nei programmi di welfare aziendale del Gruppo Sesa, da sempre orientati a sostenibilità, work-life balance e benessere dei lavoratori e delle loro famiglie.

“Grazie alla partnership con il Gruppo Sesa abbiamo la possibilità di promuovere un’accelerazione sostenibile del nostro progetto innovativo, con obiettivi di medio e lungo termine. In Sesa abbiamo trovato il partner industriale ideale, non solo per la solidità economico-finanziaria e la posizione di leadership nel mercato del digitale e dell’innovazione tecnologica, ma soprattutto perché è perfettamente allineato ai valori promossi da Parentsmile in termini di sostenibilità sociale, supporto e benessere delle famiglie, anche nell’ottica della promozione del work-life balance. La nostra piattaforma e i relativi servizi potranno essere inseriti nel programma welfare del Gruppo Sesa, entrando così anche nel settore welfare aziendale corporate, che costituisce uno degli obiettivi strategici di Parentsmile” ha dichiarato Cristina Lucera, CEO e Founder di Parentsmile.

“Da sempre accompagniamo le imprese del Made in Italy e le start up innovative nel percorso di trasformazione digitale. La partnership con Parentsmile costituisce un ottimo avvio di operatività per Sesa4Innovation; attraverso l’innovazione tecnologica abilitiamo nuovi modelli sociali ed organizzativi, migliorando la sostenibilità e la diversità e l’inclusione di imprese ed organizzazioni” ha dichiarato Francesca Moriani, CEO di Var Group.

“La collaborazione con Parentsmile, nell’ambito del programma di accelerazione industriale Sesa4Innovation, conferma il nostro costante impegno a sviluppare modelli di creazione di valore innovativi e sostenibili, coniugando l’innovazione digitale con la sostenibilità e migliorando il benessere delle persone nonché la diversità e la capacità di inclusione di organizzazioni ed imprese. La piattaforma Parentsmile, una volta sviluppata, potrà essere inserita nei nostri programmi di welfare aziendale, da sempre molto attenti a sostenibilità, work-life balance e benessere dei lavoratori e delle loro famiglie.” ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Fonte: Sesa Empoli