UniFi studia il centro di Castelfranco: "Progetto per botteghe creative e solidali"

17 studenti e studentesse italiani e internazionali per 3 giorni a Castelfranco di Sotto. Il tutto nel processo partecipativo UPcycling TOgether, per botteghe creative e soprattutto solidali. In pratica i prodotti di scarto possono essere utilizzati per l'artigianato locale. Ecco dunque che viene attivato il Workshop Design Together a cui parteciperanno 17 giovani del corso di laurea in Design della Università di Firenze.

Col supporto di ricercatori universitari e del team di Avventura Urbana, il 14, 15 e 16 settembre i giovani (12 dal corso triennale, 4 dalla magistrale in Design e 1 da Fashion Sistem Design) vivranno il centro storico di Castelfranco, alloggiando e mangiando lì e pure facendo ascolto attivo. Potranno utilizzare la biblioteca e conoscere le realtà artigianali e artistiche della città, come il calzaturificio Dover che ha aperto un outlet proprio in centro o la sartoria o altre realtà castelfranchesi che reinventano prodotti di scarto. Studieranno dunque le potenzialità e le prospettive per l'attivazione di filiere di riciclo e riuso creativo in un'ottica di rigenerazione urbana.

Il fine è anche quello di inserire nel mondo del lavoro persone svantaggiate e riuscire a aprire cinque nuovi esercizi che, fra le altre cose, si occupino di pelletteria o lavorazione metalli. "Vogliamo arrivare a definire chi fa cosa per arrivare a aprire botteghe inclusive, magari con migranti o donne vittime di violenza, gente in cerca di occupazione. La priorità è riuscire a aprire una bottega di manutenzione per biciclette e poi aprire le altre quattro" ha dichiarato l'assessore Federico Grossi. I risultati del workshop saranno presentati il 25 settembre alla comunità locale.

Il sindaco Gabriele Toti ha aggiunto: "Innalziamo e valorizziamo il centro storico. Il progetto ha l'ambizione di essere di lungo periodo. Il coinvolgimento di UniFi qualifica il nostro percorso. C'è volontà di recupero delle nostre botteghe, è importante per riprendere i legami col territorio". Gli ha fatto eco l'assessora Ilaria Duranti: "È un progetto trasversale, si collabora per creare qualcosa di interessante. Mettiamo insieme molte realtà e siamo pronti per una bella avventura".

La professoressa Margherita Vacca del dipartimento di architettura UniFi ha spiegato: "Il workshop lo utilizziamo molto spesso nelle esperienze di didattica. Può essere una esperienza interessante perché fa tornare a progettare operativamente sul campo. Vogliamo creare sinergie e idee per sviluppare proposte più concrete possibili". Per Avventura Urbana Giulia Fiorentini ha aggiunto: "Abbiamo fatto una serie di interviste a stakeholder locali, ascoltando il territorio. Sarà fatta anche una crowdmapping in funzione delle botteghe di riciclo e riuso solidale".

Il progetto avrà anche una pagina Facebook e una Instagram dove saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti.