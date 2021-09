Bloccato un possibile rave party: 9 giovani identificati lungo il Serchio

Si sentiva musica ad alto volume provenire dai dintorni del fiume Serchio. Così un cittadino ha segnalato la situazione a Santa Maria a Colle, nel comune di Lucca, e sul posto la polizia ha trovato circa 20 ragazzi accampati con tende e camper.

Quello che poteva diventare un possibile rave party è stato sventato dagli agenti, che hanno chiamato in rinforzo Digos, Squadra Mobile, carabinieri e polizia municipale.

Alcuni dei partecipanti si sarebbero allontanati alla vista della volante, ma sul posto sono stati comunque identificati 9 ragazzi, dalla zona pisana, tutti con precedenti per occupazione di terreni. Tutti e 9 sono stati portati in Questura ed è scattato per ognuno di loro il foglio di via obbligatorio dalla provincia di Lucca per 3 anni. La municipale inoltre li ha multati per violazione del divieto di campeggio.

L'attrezzatura elettronica, tra mixer e casse, è stata presa in consegna dalla polizia.