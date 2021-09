Giani contro le Misericordie, Nencini (Lega): "Uscita inaudita, chieda scusa"

L' uscita fatta dal presidente Eugenio Giani nei confronti delle Misericordie è inaudita, una mancanza di rispetto per tutti quei giovani e meno giovani che con passione ed abnegazione sacrificano del tempo per dedicarsi agli altri, sempre in prima linea nell' aiuto verso il prossimo.

Vorrei ricordare a Giani che la misericordia esiste a Firenze dal 1244, Pisa 1330, Pistoia 1492 solo per citarne alcune, e fin da allora solo per puro spirito di carità e sacrificio. In prima linea per la peste agli inizi come in prima linea ai giorni nostri con il Covid.

Io stesso sono stato volontario della misericordia e so cosa vuol dire fare il volontario e quanto sia appagante fare del bene agli altri senza chiedere o volere niente in cambio ma solo per spirito caritatevole e amorevole verso il prossimo. Sembra che ultimamente Giani troppo spesso si stia dimenticando che è il presidente dei Toscani, di tutti i cittadini Toscani, anche di quelli che non condividono o a volte non condividono determinate scelte.

Voglio sperare che Giani ci rifletta e chieda scusa dimostrando riconoscenza e rispetto verso tutte quelle persone che per la loro disinteressata opera verso il prossimo meritano.

Nencini Emmanuele

Capogruppo Lega Salvini Unione dei Comuni Empolese Valdelsa