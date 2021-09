Gkn, l'appello dei sindaci al premier Draghi: "Succederà ancora se non cambiano le regole"

Appello dei Sindaci toscani al Premier Mario Draghi. Di seguito il testo, di cui sono primi firmatari i Sindaci di Firenze e Campi Bisenzio, Dario Nardella e Emiliano Fossi.

"Quello che è successo alla GKN riguarda tutti noi.

È già accaduto e accadrà ancora se non cambieranno le regole.

Le persone e i territori non possono essere trattati così, come se fossero strumenti di un profitto senza scrupoli.

Lavoriamo ogni giorno con migliaia di imprese, cerchiamo insieme di offrire benessere e lavoro e sappiamo quanto il loro modo di agire sia diverso rispetto a quanto visto a Campi Bisenzio.

Ma quello che è successo poteva succedere.

Può succedere che la finanza pieghi le scelte verso la speculazione invece che verso la produzione.

Che le chiusure giungano improvvise e inaspettate.

Che si blocchi una fabbrica che rende e lavora.

Che si rifiuti il confronto con le istituzioni per salvare lo stabilimento e chi ci lavora.

Può succedere, insomma, che ci sia chi fa finta che l’articolo 41 della nostra Costituzione non esista.

Dobbiamo impegnarci a rimettere le persone e i territori al centro dello sviluppo.

E dobbiamo lavorare perché la transizione ecologica non diventi una scusa ma sia l’occasione per difendere insieme l’ambiente e il lavoro, sostenendo le imprese che si impegnano a farlo.

Per questo, da Sindaci abituati ogni giorno a guardare le persone negli occhi, chiediamo al Presidente del Consiglio Mario Draghi di approvare rapidamente una norma efficace e severa contro le delocalizzazioni, in una strategia di sviluppo del Paese che premi e valorizzi le imprese che invece investono correttamente in Italia privilegiando l’occupazione e la produzione. Chiediamo altresì al Presidente Draghi di mettere in campo tutte le iniziative - a livello nazionale e europeo - perché quello che abbiamo visto non possa più ripetersi.

Le istituzioni si schierino, tutte insieme, dalla parte delle persone".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa