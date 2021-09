I 'No Vax' ci riprovano: oggi nuova manifestazione "a oltranza" in tutta Italia. Anche a Firenze

Dopo il fallimento della manifestazione del 1 settembre scorso, i 'No Vax' ci riprovano. Attraverso il consueto 'passaparola' sui social è stata infatti organizzata una nuova mobilitazione in tutta Italia. Sarebbero 120 le città interessate dalla nuova mobilitazione in programma per questo pomeriggio, tra cui anche Firenze.

Gli organizzatori sarebbero molto attivi soprattutto su Telegram. Nel gruppo "Basta dittatura", con ormai oltre 42mila contatti, è riportato l'elenco delle piazze dove sono in programma sit-in tra cui Roma, Milano, Torino, Firenze, Genova, Napoli e Palermo.

Nuove le modalità dell'iniziativa che questa volta intende costituire il primo passo di una mobilitazione permanente ad oltranza: "Ogni sabato ad oltranza finché la dittatura non sarà distrutta", si legge. Manifestazioni "senza nessun partito dietro" e organizzate "dal popolo", così ancora sul canale Telegram.