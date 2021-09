In casa droga, taser, coltelli, una pistola e un manganello: arrestato un uomo, denunciato un giovane

Un uomo è stato arrestato a Bibbiena e un giovane è stato denunciato per concorso in detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I carabinieri, dopo aver ricevuto le segnalazioni dei residenti soprattutto nel capoluogo, i quali avevano notato in alcune aree movimenti sospetti ed un insolito andirivieni, hanno svolto le dovute indagini che hanno portato ai due uomini.

All'interno della loro abitazione sono stati trovati 200 grammi tra marijuana e hashish, una piccola serra domestica con quattro piante di marijuana completa di impianto di illuminazione e areazione. Fatto ancora più rilevante, sono stati trovati diversi oggetti atti ad offendere tra cui un taser, coltelli, un manganello, una pistola scacciacani senza tappo rosso. Continuano le indagini.