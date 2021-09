Il corso è dei più piccoli con Pontedera Kids: successo per l'evento di Confcommercio

Una invasione pacifica e colorata quella di bambini, famiglie, ragazzi, che hanno scelto Pontedera Kids, l'evento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, in collaborazione e il contributo del comune di Pontedera, per trascorre l'ultimo sabato di vacanza prima del rientro a scuola. Sin dalla mattina passeggini e carrozzine giravano da una parte all'altra del centro e delle principali piazze in cerca di giochi e sensazioni positive, tra palloncini colorati e maschere dei cartoon, giochi da tavolo e disegni, percorsi di abilità e burattini, gadget in regalo e laboratori, mercatini e gonfiabili.

“Mai visti tanti passeggini tutti in una volta, oggi è una giornata di festa e di serenità per Pontedera, peraltro l'unica” – il commento del presidente di Confcommercio Stefano Maestri Accesi: “Grazie al capillare lavoro della nostra struttura e alla disponibilità dell'amministrazione comunale, che ringraziamo pubblicamente per essere stata al nostro fianco in questa iniziativa. Un modello di lavoro che vogliamo replicare anche per il futuro”.

Soddisfazione anche nelle parole del presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli: “Non è stato facile arrivare fino in fondo, ma alla fine tanto impegno e sudore hanno pagato. Dovevamo rispondere ad una richiesta specifica del nostro direttivo e alla volontà dei commercianti di Pontedera di attrarre famiglie e bambini in centro. Missione compiuta, questo festa non rimarrà un evento isolato”.

“Bella giornata, ho visto ragazzi e adulti sorridenti passeggiare nel nostro centro così ben organizzato da Confcommercio” - le parole del vicesindaco Alessandro Puccinelli: “Purtroppo sappiamo che quest'anno, le classiche feste di questo periodo, non potranno essere organizzate per evidenti motivi. Ci fa piacere che la manifestazione di oggi abbia vivacizzato così bene il nostro centro”.

“Protagonisti assoluti di Pontedera Kids son i bambini, e questa terza edizione lo conferma in pieno” - ha sottolineato il vicepresidente di Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti: “La risposta delle famiglie è stata ottima, ci godiamo questa giornata di felicità”.

Sponsor dell'iniziativa Agenzia Generali di Pontedera in via Salvo d'Acquisto, Ottica Simonelli, Enzo Boutique, Bar Fantozzi. Si ringraziano: Nobiltà e contado; Uisp Pontedera; Sara Goldoni (teatro dei burattini); Etruria Eventi; Mantenimento diretto; GiochiAmo Giocamuseo APS; Kids 163; Un due tre stella.

