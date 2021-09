Vittime sul lavoro, anche Pisa aderisce al #girolevitespezzateDAY

L’Istituto Italiano per la Sicurezza ed il Comune di Pisa hanno accolto con piacere l’iniziativa nazionale ideata dall’Associazione #girolevitespezzate, con il Patrocinio di Palazzo Chigi, che vuole mantenere alta l’attenzione sui temi della Salute e Sicurezza e ricordare tutte le vittime del lavoro.

“Giornalmente registriamo vittime per incidenti sul lavoro, sulla strada ed in ambiente domestico, il nostro paese perciò ha un'estrema necessità di crescere sotto il profilo della Cultura della Sicurezza e della Prevenzione. Noi dell'Istituto Italiano per la Sicurezza siamo convinti che per operare un reale cambio culturale sia indispensabile rivolgersi anche ai più giovani e da anni sviluppiamo progetti formativi e di sensibilizzazione che attraverso la Peer Safety Education coinvolgono tutte le generazioni” afferma Francesco Meduri - Presidente IIS, che conclude “in Italia, ogni anno sono oltre 1000 le vittime sul lavoro e siamo lieti di sostenere il #girolevitespezzateDAY con la nostra simbolica parata in bicicletta proprio per ricordarle tutte”.

A Pisa per il #girolevitespezzateDAY l’appuntamento è alle ore 16:00 a P.zza XX Settembre (davanti alla sede del Comune). Dopo una breve introduzione dell’iniziativa, che vedrà la partecipazione di rappresentanti del Comune, pedaleremo insieme per le vie del centro storico per raggiungere P.zza dei Miracoli.

A causa del COVID è necessario prestare la massima attenzione e rispettare le norme vigenti, mantenendo le distanze di sicurezza ed evitando assembramenti.

Fonte: Istituto Italiano per la Sicurezza