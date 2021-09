Biblioteca comunale 'Ciari', dal 15 settembre 2021 scatta l'orario invernale

A partire dal 15 settembre 2021, la biblioteca comunale "Ciari" di Certaldo osserverà l'orario di apertura invernale. Porte aperte lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 e mercoledì e sabato dalle 9 alle 13. Durante l'orario di apertura delle sale della struttura, con sede al secondo piano del Palazzo Comunale al civico 37 di Borgo Garibaldi, saranno effettuati i servizi di prestito, restituzione, lettura in sede e consultazione documenti archivio storico.

Prosegue intanto il calendario di iniziative denominate "La biblioteca è per tutti", pensate per andare incontro a chi non è in possesso della certificazione Green Pass. Infatti, ai sensi del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, l'accesso alla consultazione, al prestito e alle aule studio è consentito solo con presentazione del Green Pass in formato cartaceo o digitale e di un documento di identità. Gli utenti sprovvisti di questa documentazione possono soltanto restituire il materiale della biblioteca già in loro possesso, in apposite scatole poste all'ingresso dei locali. Fanno eccezione i bambini al di sotto dei 12 anni di età e i soggetti riconosciuti esenti sulla base di idonea certificazione medica: a loro la certificazione verde non è richiesta, ma per i bambini sotto i 12 anni è necessario esibire un documento d'identità attestante l'età o una certificazione dei genitori.

Spazio a "Libri da asporto", ritiro su appuntamento dei libri prenotati per telefono chiamando lo 0571 661252/253 o per mail scrivendo a biblioteca@comune.certaldo.fi.it: il materiale prenotato viene consegnato all'ingresso della biblioteca, mentre per la restituzione è disponibile un box all'ingresso. E' possibile scegliere la propria selezione di testi, verificandone la disponibilità, sfogliando il catalogo on line su https://reanet.comune.empoli.fi.it/. C'è poi il "Prestito a domicilio", servizio effettuato in collaborazione con l'associazione Auser Certaldo: è possibile richiedere la consegna a domicilio dei libri prenotati, contattando la biblioteca. Anche in questo caso per la restituzione dei volumi, è disponibile un box all'ingresso della biblioteca. "Prestito a sorpresa" permette di ritirare un pacchetto di libri a sorpresa, consigliati dalla biblioteca anche tramite la pagina Facebook "Biblioteca di Certaldo" o attraverso la newsletter, senza dimenticare che chi non è in possesso del Green Pass può anche delegare un altro utente della biblioteca, per ritirare e riconsegnare i libri.

Per ulteriori informazioni, basta contattare la biblioteca comunale ai numeri 0571 661252/253 o inviando una mail a biblioteca@comune.certaldo.fi.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa