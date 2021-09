Distrugge con una pietra la vetrina di un negozio di alta moda

Con una grossa pietra ha danneggiato la vetrina del negozio di Ermanno Scervino nel centro di Firenze, poi è fuggito via a piedi. Il protagonista è un olandese di 38 anni. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato. I fatti risalgono a ieri sera, intorno alle ore 22.45. A incastrare l'uomo è stato un 38enne fiorentino che ha assistito alla scena e ha seguito a distanza l'autore avvertendo la polizia di quanto accaduto. L'olandese è fuggito per le vie del centro storico fino ad arrivare in viale Machiavelli, dove è stato fermato da una volante.