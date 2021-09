La protesta del Coordinamento della Associazioni per l'autismo in III Commissione Sanità

Mercoledì 8 settembre si è svolta un'audizione del Coordinamento Regionale delle Associazioni per l'autismo in III Commisione Regionale. E' intervenuta, per nome e per conto del Coordinamento, Simona Vasile, Presidente dell'Associazione Iron Mamme di Grosseto. L'audizione aveva come obbiettivo il mettere in evidenza bisogni e carenze nel percorso di presa in carico delle persone con Autismo. La protesta del Coordinamento, portata da Simona Vasile, è stata ferma e netta. La Vasile ha dichiarato, senza la necessità di ulteriori audizioni e tavoli di lavoro, che i bisogni e le necessità delle persone con autismo sono ben noti a tutti e in modo particolare ai Consiglieri Regionali presenti in Commissione. Ha evidenziato che nel settembre 2019 si era svolta una Audizione sempre in III Commissione e da questa era stato prodotta una Risoluzione Consiliare, poi votata all'unanimità in Consiglio Regionale, in cui erano ben evidenziati i bisogni delle persone con Autismo e delle famiglie, ed erano altrettanto chiari gli obbiettivi e le azioni necessari con cui il Consiglio impegnava la Giunta. Ha inoltre fatto presente che la DGRT n.1003 del 27-07-2020 Allegato-A: chiamato “Linee di indirizzo per la diagnosi precoce e la presa in carico dei disturbi dello spettro autistico nel corso della vita”, applicata, già darebbe le risposte dovute.

Ha denunciato quindi la mancata attuazione di delibere e leggi che rischiano di rimanere un bel libro dei sogni e soprattutto ha denunciato la mancanza di un progetto, di un'idea che riguardi la vita delle persone adulte con Autismo, sempre più sole ed abbandonate, cogliendo l'occasione per rimarcare, se ce ne fosse ancora bisogno, la ferma opposizione ad ogni forma di istituzionalizzazione o villaggio per autistici come quello in progettazione a Empoli, in località Terrafino.