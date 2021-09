Operazione anticamorra, tra le carte il nome dell'ex giocatore Tegolo per false assunzioni

C'è anche il nome di Antonio Tegolo, 47 anni, ex centrocampista dell'Empoli nelle giovanili e poi in C1, tra le carte della maxi inchiesta della Dda e della Procura di Firenze che ha portato a 12 misure cautelari nell'ambito della attività del clan camorristico Cuomo. L'operazione ha visto sequestri, arresti e perquisizioni tra Firenze, Prato, Potenza, Latina e Verona.

Tegolo, oggi imprenditore, nel 1986 era nelle giovanili dell'Empoli, poi vi giocò nella stagione 1992-93 in serie C1. Secondo la Procura di Firenze avrebbe avuto il ruolo di gregario nelle attività del clan, ipotesi accusatoria che comunque deve essere ancora dimostrata.

Da quanto si apprende la posizione di Tegolo sarebbe meno rilevante rispetto a quella degli altri accusati, e non sarebbero state applicate misure. A suo carico l'accusa di violazione del testo unico in materia di immigrazione con l’aggravante di aver agevolato l’attività mafiosa. Nello specifico il clan operava false assunzioni di extracomunitari per regolarizzarli dietro il pagamento di 1500 euro; per farlo alcuni imprenditori dovevano prestarsi al business messo in piedi dal clan assumendo l'extracomunitario.Tra questi, per la Procura, anche Tegolo, titolare di un’attività commerciale di ingrosso a Firenze. Tegolo avrebbe fatto da datore per 5 assunzioni di cittadini provenienti dal Bangladesh.