Rapina una tabaccheria armato di coltello: via 20 euro e un pacchetto di sigarette

Intorno alle ore 15 di ieri la polizia è intervenuta in via Carlo Cammeo, presso la tabaccheria “Segnali di fumo”, per rapina. Poco prima un uomo travisato da casco e mascherina, armato di coltello, si è fatto consegnare dall’addetta un pacchetto di sigarette e 20 euro, per poi darsi alla fuga. Non è chiaro come sia fuggito via, né verso quale direzione. Non ci sono stati danni a persone o cose. Sul posto una pattuglia della Squadra Volanti e gli investigatori della Squadra Mobile per approfondire gli accertamenti e risalire al responsabile.