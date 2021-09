In viaggio con Leonardo Da Vinci a bordo di un camper: convegno al Salone di Parma

Il patrimonio culturale del Genio questa volta monta su un camper, per diffondere il sapere. Si chiama "In viaggio con Leonardo - Il camper come veicolo culturale e sociale per la scoperta di Vinci" il convegno targato Fondazione Leonardo 500, che si svolgerà al Salone del Camper di Parma.

L'appuntamento è fissato per martedì 14 settembre 2021, alle 11.30, presso l'area "Viaggi, Incontri e Racconti" all'interno del Padiglione 2 del Salone del Camper di Parma.

Presenti al convegno Ludovica Sanpaolesi, Direttore Generale APC e interverranno Claude Benassai, Fondazione Leonardo 500, il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e Raffaela Lan Pellegrini, BFA, MFA, Leisure, Travel & Tourism Director.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming attraverso i principali canali di comunicazione della Fondazione Leonardo 500.