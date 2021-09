Marconcini risponde: "Battuta mal compresa, pronto a chiedere scusa a Meloni"

Arriva dopo poche ore dalla notizia il post di scuse dell'assessore empolese all'Ambiente Massimo Marconcini dopo un'uscita infelice nei confronti della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Ecco il post integrale:

Sono stato travolto dalle critiche verso un mio commento a un post dell’onorevole Meloni con in collo una cucciola.

Probabilmente la mia battuta, ironica e legata alla mia passione per il mondo degli animali, è uscita davvero male (per la verità non mi pare e mi sembrava anche molto chiara) e me ne scuso.

Mettiamoci anche una buona dose di strumentalizzazione politica da parte di altri.

Io chiedo davvero scusa se qualcuno può averci letto un’offesa verso Giorgia Meloni, e sono pronto a chiederle scusa di persona, o addirittura verso l’universo femminile.

Chi mi conosce sa che in tutti questi anni la mia esperienza, il mio impegno politico, è stato sempre del tutto aperto verso i diritti delle donne e che mai mi si potrà tacciare di essere maschilista. Tanto meno di persona che non porta rispetto verso le donne.

La mia era una battuta ironica, mal compresa, e del tutto rivolta a esprimere un positivo complimento alla bella cucciolona che l’onorevole Meloni tiene in collo.

Io e l’onorevole Giorgia Meloni avremo sempre ideali politici diversi ma a quanto pare ci unisce l’amore per i cani e credo anche verso gli altri animali.