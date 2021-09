Si accampa con la tenda in centro a Empoli, denunciato

Ha montato una tenda in via Fabiani in una aiuola, ma è intervenuta la polizia di Empoli. Un 44enne di origini senegalesi, anche se residente a Pavia, è stato denunciato e poi mandato via da Empoli.

Sabato 11 settembre una pattuglia ha notato la tenda e ha controllato l'uomo. Questi ha reagito offendendo gli agenti e effettuando resistenza. La polizia lo ha bloccato e condotto in commissariato, dove è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Oggi, lunedì 13 settembre, il 44enne è stato trovato ancora in via Fabiani e nuovamente controllato. Per questo è stato emesso un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con il divieto di far ritorno ad Empoli per tre anni.