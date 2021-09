Polisportiva Coop Empoli sul tetto d'Europa con le due Benozzi

Dal 3 all'11 settembre si sono svolti a Riccione presso il Play Hall, i Campionati Europei di pattinaggio artistico, ai quali ha preso parte per la specialità degli obbligatori, categoria Jeunesse, l’atleta empolese Susanna Benozzi, accompagnata dalla sua allenatrice Edy Benozzi.

Susanna che si è guadagnata questa convocazione all’Europeo grazie alla vittoria ottenuta ai recenti campionati italiani FISR, ha altresì ottenuto un ottimo secondo posto in Coppa di Germania, convocazione ottenuta dal CT della nazionale Fabio Hollan, sempre in seguito alla vittoria del campionato italiano FISR.

Ma incredibilmente, dopo un’accurata preparazione durata tutta l’estate, Susanna è riuscita a conquistare la medaglio d’oro agli Europei, battendo anche l’atleta tedesca che in Coppa di Germania l’aveva invece superata, distaccandola di ben 5 punti.

La Polisportiva Coop Empoli, con tutto il suo team allenatori che ha collaborato nella crescita di Susanna è super entusiasta e orgogliosa di questo splendido risultato ottenuto, che li porta dopo tanti anni di lavoro sul gradino più alto del Campionato Europeo, massima competizione internazionale alla quale poteva prendere parte Susanna, data la sua giovane età. Per la sua categoria, infatti, non sono previsti i campionati mondiali.

Susanna pattina sin dall’età di 6 anni, ma la sua crescita è avvenuta gradualmente, lavorando sempre con tanta dedizione e costanza per la disciplina degli obbligatori, senza mai demordere laddove non otteneva i risultati auspicati.

Nei 3 anni antecedenti il 2020 (anno nel quale purtroppo non si sono svolte gare), dalla categoria Allievi A alla categoria Cadetti, Susanna si è classificata agli italiani FISR sempre in ottava posizione, classifica che le ha permesso di essere convocata a gennaio del 2020 e successivamente a marzo 2021, anche a due raduni della Nazionale come atleta in visione.

Nel 2022, grazie alle ottime classifiche ottenute nel 2021, Susanna sarà invece convocata di diritto al raduno della Nazionale, in quanto atleta facente parte della Nazionale stessa, dando così un immenso orgoglio a tutta la Polisportiva, che spera di continuare ad ottenere questi splendidi risultati, sia con Susanna che con altre atlete, che proveranno a seguire il suo lodevole esempio.

Fonte: Polisportiva Coop Empoli