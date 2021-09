Tredicesimo Trofeo Riccardo Neri, a Gambassi si torna a correre: quasi 200 partecipanti

L’evento di domenica 12 settembre a Casenuove di Gambassi Terme ha visto confermata la partecipazione di atleti e amanti delle passeggiate immerse nella bellissima natura della cittadina fiorentina. Ringraziamo i 90 partecipanti alla Gara Competitiva, e gli oltre 90 partecipanti della Non Competitiva e Passeggiata che hanno voluto ricordare con la loro presenza il giovane calciatore della Juventus Riccardo Neri, che ha mosso proprio qui i suoi primi passi verso quella che sembrava davvero potesse divenire una carriera di grande successo, purtroppo tragicamente stroncata per lui e l’amico Alessio quel maledetto 15 dicembre del 2006.

La manifestazione sportiva viene organizzata dall’Associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca per contribuire ai progetti di solidarietà in cui siamo impegnati e rivolti a bambini malati e meno fortunati.

Indispensabile per la buona riuscita della gara il fattivo supporto di Marzotti, Manetti, Bardotti e della Polisportiva I’Giglio Settore Atletica di Castelfiorentino che vogliamo pubblicamente ringraziare per la numerosa e preziosa presenza. Ringraziamenti anche per il Settore Atletica Comitato UISP Empolese Valdelsa, per il Sindaco di Gambassi Terme Paolo Campinoti presente con l’assessore Edoardo Cappelli, la Misericordia di Gambassi Terme e le delegazioni PROCIV di Castelfiorentino e Gambassi Terme per la messa in sicurezza dell’evento.

Vogliamo considerare quello di domenica scorsa un punto di ripartenza e diamo appuntamento a tutti alla prossima edizione fiduciosi di minori restrizioni da rispettare legate all'emergenza Covid.

Tredicesimo Trofeo Riccardo Neri: Classifiche

Assoluto Femminile:

1° Cristina Mariani (Nissan Empoli)

2° Martina Mantelli (Toscana Atletica Empolese)

3° Elisa Morelli (Podistica Empolese)

Assoluto Maschile:

1° Andrea Gesi (Pinocchio Sport Pescia)

2° Luca Giannoni

3° Giovanni Nocera

Veterani Femminile:

1° Piedrafita Vargas (Podistica Empolese)

2° Lucia Tiberi

3° Maria Giovanna Cuzzola (Toscana Atletica)

Veterani Maschile:

1° Stefano Pasqualetti (G.S.Valdelsa Runner )

2° Nicola Zingoni

3° H. Vancuong

Argento Femminile:

1° Antonella Sassi

2° Antonella Bigazzi (I’Giglio Castelfiorentino)

3° Vanna Vannini (I’Giglio Castelfiorentino)

Argento Maschile:

1° Moreno Aiello

2° Alberto Tofanelli (Toscana Atletica)

3° Santi Santangelo

Oro Maschile: 1° Norico Cenci (Atletica Pieve a Ripoli)

Fonte: Associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca