Giuseppe Conte in Toscana, prevista visita alla Gkn

Una giornata in Toscana per l'ex premier Giuseppe Conte. Il presidente del Movimento 5 Stelle nella mattinata di oggi (mercoledì 15 settembre) è a Grosseto, per un'iniziativa a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Leonardo Culicchi. A

lle 13 sarà a Sesto Fiorentino sostenere il candidato a sindaco del M5s Giovanni Policastro. Prima dell'appuntamento sestese però Conte si recherà in visita alla Gkn di Campi Bisenzio insieme alla viceministra per lo Sviluppo economico, Alessandra Todde.

Nel pomeriggio il presidente del M5s sarà a Montevarchi (ore 16) e a Sansepolcro (ore 18) per altre iniziative elettorali legate alle Comunali.