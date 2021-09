Figlio con 15enne, a aprile 2022 processo in corte d'appello

Ci sono aggiornamenti sul caso della donna di Prato che nel 2018 ebbe un figlio da un 15enne. Il processo di appello a carico della donna è fissato per il 21 aprile 2022. Dovrà rispondere dei reati di atti sessuali su minore e violenza sessuale per induzione su minore. Il giovane all'epoca era suo allievo per ripetizioni di inglese.

In primo grado era stata condannata dal tribunale di Prato, con rito abbreviato, a 6 anni e 6 mesi. Condannato anche il marito, a 1 anno e 8 mesi, per alterazione di stato civile per l'accusa di essersi attribuito la paternità del neonato. Era stata chiesta l'assoluzione per entrambi dagli avvocati difensori.