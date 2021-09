Dante Lirico Game, tra burle e giullari la storia del Sommo a Montespertoli

Uno spettacolo, un gioco. E, soprattutto, un racconto di chi era Dante, visionario, scrittore “impegnato”, padre della lingua italiana e uomo innamorato della vita, della letteratura, della filosofia e del buon governo. C’è tutto questo in Dante Lirico Game, lo spettacolo lirico dedicato al Sommo Poeta a 700 anni dalla morte e rivolto ad un pubblico di tutte le età, che domenica 3 ottobre alle 21.15 la Commissione della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino porterà in scena al Topical di Montespertoli con il nuovo allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in coproduzione con Venti Lucenti e in collaborazione con l’Accademia del Maggio Musicale.

Quattro attori, una cantante, un ensemble orchestrale, un piccolo teatro di legno e poi costumi, musica, libri, balocchi e gingilli medioevali. In poco più di un’ora, lo spettacolo ironico, ma anche malinconico, racconterà al pubblico, fra burle, giullari e mecenati, signori e Signorie, diavoli e diavolerie, poeti del Dolce Stil Novo e belle madonne fiorentine, Guelfi e Ghibellini, l’avventurosa vita di uno dei più grandi poeti della storia.

“Un viaggio per grandi e piccoli alla scoperta di Dante, poeta visionario che, dopo settecento anni, ha ancora la capacità di essere attuale e contemporaneo" dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura.

La colonna sonora dello spettacolo si ispira alla musica del repertorio lirico e sinfonico che, come tutte le grandi creazioni dell’umanità, riesce a svelare l’immensa capacità di evocazione dei sentimenti attraverso le note dei suoi compositori. Regia, scrittura scenica e costumi: Manu Lalli. Elaborazione musicale: Luca Giovanni Logi, Orchestra Cupiditas. Teatro e Formazione scene: Daniele Leone. Attori: Gabriele Zini, Angelo Rea, Giorgia Tomasi, Margherita Galli. Soprano: Nadezhda Kolesnikova. Maestro concertatore e direttore: Guido Roveda.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del Maggio Metropolitano, un progetto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze. Ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto delle normative anti Covid-19. Prenotazione obbligatoria contattando l’Ufficio Turistico al 0571/600255 o alla mail ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it. In ottemperanza al D.L. del 23 luglio 2021 a tutte le persone con più di 12 anni e non esentate per motivi di salute è richiesto il possesso della certificazione Green Pass.