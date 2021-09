Evade dai domiciliari per non stare in casa con la madre, arrestato

Avrebbe preferito il carcere alla compagnia della madre durante gli arresti domiciliari, come ha spiegato ai militari un 49enne evaso da Viareggio e arrestato a Massa ieri pomeriggio. I carabinieri lo hanno beccato dopo una condanna definitiva per rapina, estorsione e furto. Il quarantenne latinoamericano ha spiegato che per il rapporto molto conflittuale con la madre avrebbe scelto volentieri il carcere come alternativa. Sarà però il giudice a deciderlo durante l'udienza di convalida. Nel frattempo è stato trasferito nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri.