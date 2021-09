Tragedia sulla Grosseto-Fano, muore 27enne ad Arezzo

Una 27enne è morta in autostrada, lungo la E78, dopo essere uscita di strada a bordo della sua auto. Il fatto è avvenuto alle 6.15 tra l'uscita di Pieve al Toppo e Ripa di Olmo, in direzione Arezzo, tra il capoluogo e Civitella in Valdichiana.

Sul posto i sanitari inviati dal 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi. Purtroppo non è stato possibile rianimare la giovane che è deceduta per le gravi ferite riportate.

Anas informa che sulla strada statale 680 ‘S. Zeno-Monte S. Savino’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 14,700.