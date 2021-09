Luana D'Orazio, l'asta benefica di Carlo Palli ha il patrocinio di Montemurlo

Il Comune di Montemurlo ha deciso di patrocinare l'asta benefica promossa dal collezionista pratese Carlo Palli a favore del figlio di Luana D'Orazio, la giovane operaia morta sul lavoro a Oste lo scorso 3 maggio. Il sindaco Simone Calamai e l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero nei giorni scorsi si sono recati nell'archivio di Carlo Palli, dove hanno potuto visionare le opere d'arte donate da vari artisti contemporanei e che saranno battute all'asta il prossimo 1 ottobre.

"Abbiamo apprezzato molto l'iniziativa di Carlo Palli, la sua sensibilità e il suo impegno a favore del figlio di Luana, rimasto orfano ma soli 5 anni. - spiega il sindaco Simone Calamai - Un'importante iniziativa che, oltre ad offrire un sostegno economico alla famiglia di Luana, sicuramente contribuirà a mantenere alta l'attenzione sul problema delle morti sul lavoro. Luana, suo malgrado, è diventata il simbolo di tutte le morti bianche, ma dopo quel 3 maggio in Italia si continua a morire di lavoro e dunque serve l'impegno convinto di tutti, istituzioni, parti datoriali e sindacali, scuola".

Il sindaco Calamai e l'assessore Forastiero inoltre hanno ricordato che la donazione di opere d'arte per questa importante iniziativa benefica dimostra l'attenzione del mondo dell'arte contemporanea verso quella che è a tutti gli effetti una strage senza fine: "L'arte è un fenomenale veicolo di divulgazione e di sensibilizzazione delle coscienze, una cassa di risonanza importante per richiamare la società civile verso una mobilitazione unanime e convinta che porti a regole e controlli sempre più stringenti in tema di sicurezza sul lavoro", concludono.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa