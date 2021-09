Mostra Mercato del Tartufo, riparte la giostra delle sagre autunnali

La stagione autunnale degli eventi sanminiatesi riparte dalle cinque sagre che anticipano la Mostra Mercato del tartufo bianco di novembre. Dopo lo stop del 2020 causato dalla pandemia, il Comune di San Miniato e la Fondazione San Miniato Promozione sono pronti a rilanciare la grande kermesse del gusto e realizzare l'edizione numero cinquanta della sua lunga storia. A darne l'annuncio ufficiale sono stati questa mattina il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e il presidente della Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini, alla presenza del vescovo monsignor Andrea Migliavacca.

“Sarà un'edizione rivista che si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid in vigore e siamo pronti a modificarla qualora i provvedimenti lo rendano necessario - dichiara il presidente Marzio Gabbanini -. Rispetto all'anno scorso, siamo fiduciosi che il vaccino possa aiutarci a rimettere in moto la complessa macchina organizzativa". La Mostra, come di consueto, si realizzerà negli ultimi tre weekend di novembre (13-14, 20-21 e 27-28 novembre) e avrà al centro il tartufo bianco con un unico tema culturale coniugato in maniera diversa per ogni fine settimana: il tartufo al femminile.

“Ovviamente ci sarà ampio spazio per l’enogastronomia, ma ciò che volevamo portare all'attenzione dei visitatori della Mostra è il protagonismo di alcune figure femminili, presentando cooking show di donne chef, e valorizzando coloro che si sono distinte nel campo della cultura, dell'arte e della scienza attraverso incontri e una tavola rotonda con le associazioni al femminile – spiega ancora Gabbanini -; il filo rosso che collegherà tutte le giornate sarà proprio questo macro-tema”.

Confermata anche la “Stagione del tartufo”, il cartellone delle cinque sagre dedicate al prezioso oro bianco della nostra terra, dislocate nei vari territori del comune, che prenderanno il via dopo l'apertura della stagione di ricerca del tartufo, avvenuta il 10 settembre. Si comincia da La Serra il 24, 25 e 26 settembre con la 14^ "Sagra del tartufo bianco e del fungo porcino” organizzata dal Circolo Arci e dall’associazione “La Serra Insieme” e presentata da Francesco Annessi, mentre il 2 e 3 ottobre è la volta della 35^ "Fiera Mercato del tartufo bianco” di Corazzano, la seconda più longeva, organizzata da un gruppo di associazioni locali e presentata da Cristiano Sabatini, il 16 e 17 ottobre si continua con la 43^ "Sagra del tartufo bianco e del fungo” di Balconevisi, la più vecchia per numero di edizioni, seconda solo alla Mostra di San Miniato, organizzata dall’U.S. Balconevisi e presentata da Paolo Nacci. Si prosegue il 23-24 e 30-31 ottobre con la più giovane tra tutte, la 7^ "Sagra del tartufo delle colline sanminiatesi” a Ponte a Egola, organizzata dall’associazione La Ruga e presentata da Simone Nieri, per concludere con la 13^ "Sagra del Tartufo al Pinocchio” organizzata dalla Casa Culturale e presentata da Renzo Baldini, che si svolgerà domenica 7 novembre.

“La Mostra e tutte le sagre collaterali della stagione autunnale sono eventi fondamentali per il tessuto economico-turistico del nostro territorio - dichiara il sindaco Simone Giglioli -. Purtroppo abbiamo dovuto saltare l'edizione 2020 a causa della pandemia e quest'anno, grazie all'arrivo dei vaccini, stiamo lavorando per realizzare una cinquantesima edizione in sicurezza, mantenendo vivo lo spirito di una manifestazione che fa parte del nostro tessuto cittadino. Ringrazio le associazioni che stanno mettendo in piedi le sagre collaterali, ben consapevole dello sforzo che anche quest'anno viene richiesto loro, e la Fondazione San Miniato Promozione per il grande lavoro dietro le quinte che ogni anno rende possibile tutto questo. Mi auguro che il ricco cartellone di eventi enogastronomici riporti vivacità e vivibilità nei nostri territori dopo un periodo molto difficile".

Info: www.sanminiatopromozione.it – 0571 42745.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa