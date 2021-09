Gkn, domani corteo a Firenze: in arrivo 18mila persone

Giornata all’insegna della mobilitazione, quella di domani.

Sono attese circa 18mila persone alla manifestazione nazionale indetta per domani a Firenze dall'assemblea dei lavoratori licenziati dalla Gkn.

Il corteo partirà alle 15 dalla Fortezza da Basso e attraverserà le vie cittadine fino a giungere al piazzale Michelangelo. In base al percorso concordato con la questura, i manifestanti si muoveranno dalla Fortezza verso piazza Indipendenza, e proseguiranno attraversando piazza San Marco, per poi sfilare sui viali nei pressi di piazza d'Azeglio. Il corteo infine attraverserà l'Arno per dirigersi al piazzale Michelangiolo.

Inoltre, domani è prevista pure un'altra manifestazione legata agli ambienti anarchici. Il corteo, che partirà intorno alle 17 da piazza Santissima Annunziata, non si incontrerà con quello dei lavoratori Gkn.

L'assessore Giorgetti: "Usare strade alternative"

"Domani pomeriggio sono in programma alcune manifestazioni che potranno avere ripercussioni sulla circolazione cittadina. Per questo invito i cittadini a evitare di passare con le auto nelle zone interessate utilizzando, dove possibile, viabilità alternativa".

É quanto dichiara l'assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti in relazione alle manifestazioni che dal primo pomeriggio di domani si svolgeranno in varie zone della città . L'iniziativa più rilevante anche per l'impatto sul traffico è la manifestazione promossa dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria della GKN con corteo che, a partire dalle 15, interesserà le zone della Fortezza da Basso, piazza Indipendenza, piazza San Marco, piazza Santissima Annunziata, piazza D'Azeglio, piazza Beccaria, piazza Ferrucci, piazzale Michelangelo.

Problemi alla circolazione potrebbero verificarsi anche per la "Marcia per la terra" organizzata da Mondeggi Bene Comune e dal Coordinamento delle Comunità Contadine Toscane. Il corteo dalle 14 interesserà le zone di piazza Poggi, lungarno Cellini, piazza Ferrucci, via Gian Paolo Orsini, piazza Ravenna, viale Giannotti, viale Europa, via Chiantigiana, Ponte a Ema, Grassina fino a Mondeggi (arrivo previsto intorno alle 20).

Si svolgerà invece in gran parte in centro (da piazza Santissima Annunziata a piazza Indipendenza via piazza San Marco) per poi arrivare in piazza Stazione, via della Scala e Porta a Prato il corteo il corteo organizzato da collettivo QUEER (dalle 16.30 alle 19).

"Invito i cittadini a prestare particolare attenzione e a evitare di transitare con l'auto nelle aree in cui passeranno i cortei" ribadisce l'assessore Giorgetti che conclude ricordando che sono previste anche deviazione delle linee del trasporto pubblico nelle zone interessate dalle manifestazioni