Si schianta con la moto, senza patente e con la droga sotto sella: denunciato

Erano impegnati in un controllo della circolazione stradale i carabinieri del Norm di Portoferraio, quando l’altra sera hanno intimato l’alt a una moto che viaggiava in direzione del centro cittadino.

Il conducente, che viaggiava trasportando anche la sua giovane fidanzata, alla vista dei militari è fuggito ma dopo pochi metri ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro due auto parcheggiate.

È stato scoperto che il conducente non aveva mai preso la patente per la moto e che la due ruote non era assicurata. All’interno del vano sottosella i militari hanno trovato una modica quantità di cocaina.

Dopo essersi sincerati delle condizioni di salute dei due, i controlli dei militari sono proseguiti nel domicilio occupato dalla coppia, perquisendolo e rinvenendo circa 80 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana, oltre all’occorrente per il confezionamento e la vendita, tutto sottoposto a sequestro, insieme a circa 1.600 euro in denaro contante, ritenuto provento dello spaccio.

Pertanto il 31enne, di origine straniera ma residente da molti anni a Portoferraio, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, a suo carico i Carabinieri del NOR hanno elevato contravvenzioni per violazioni del codice della strada per oltre 6.000 Euro e sequestrato la moto su cui viaggiava.