Trascinato dai cilindri del macchinario, muore un operaio di 48 anni

Ancora un incidente sul lavoro in Toscana, ancora una tragedia. Un operaio di 48 anni sarebbe morto ieri sera a Campi Bisenzio, trascinato nei cilindri del macchinario a cui stava lavorando. L'episodio è accaduto all'Alma spa, industria specializzata nella produzione di moquette. L'uomo, Giuseppe Siino, sarebbe morto sul colpo. Sull'accaduto sono in corso accertamenti dei carabinieri e degli ispettori della Asl, coordinati dal pm Ornella Galeotti.

"Le titolari e l'azienda intera sono sconvolte per quanto accaduto ad uno dei suoi dipendenti, che lavorava presso l'Alma da quasi 20 anni. In questo momento di profondo dolore la proprietà e l'azienda sono vicine alla moglie e alla figlia, alle quali non faranno mancare ogni sostegno necessario anche in futuro. L'Alma rimane a disposizione degli organi inquirenti per tutti gli approfondimenti necessari a ricostruire la dinamica della disgrazia, consapevole che, da sempre, la società ha rivolto la massima attenzione ed ogni opportuno investimento per la tutela e la sicurezza dei propri lavoratori". A dirlo è il legale della società Alma spa.

Prime verifiche, nessun segno di manomissione del macchinario

Lunedì la procura di Firenze conferirà l'incarico per l'autopsia sul corpo dell'operaio di 48 anni. Il macchinario è stato sequestrato su disposizione del pm titolare delle indagini. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato tra due rulli di stoffa e uno di gomma, riportando un trauma toracico che avrebbe provocato il decesso sul colpo. A liberarlo sono stati i colleghi di lavoro: per oltre 50 minuti i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Dalle prime verifiche, il macchinario non presenterebbe segni di manomissione riguardo ai dispositivi di sicurezza.

I COMMENTI

Aiazzi (Cgil Firenze): "Sconvolti, va posto rimedio alle evidenti insufficienze dei sistemi di prevenzione e controllo, le istituzioni e il Governo intervengano su questa emergenza”

“Assistiamo sconvolti all’ennesimo infortunio mortale sul lavoro. Da mesi, anni sentiamo promesse di intervenire sulle mancanze e i limiti delle norme ma anche di porre rimedio alle evidenti insufficienze dei sistemi di prevenzione e controllo. Non ci si può giustificare con coloro che hanno perso il loro caro che ci sono delle lentezze burocratiche o altri tipi di spiegazioni nei ritardi a cui assistiamo. Si tratterebbe nel caso di ieri sera tra l’altro di un’azienda non sindacalizzata: non abbiamo certo la pretesa di risolvere tutti i problemi del mondo ma il Covid dimostra che la nostra presenza nelle aziende ha aiutato la difficile gestione della emergenza sanitaria. Alla Regione chiediamo di mantenere gli impegni presi per rafforzare la lotta per la sicurezza sul lavoro, al governo unitariamente abbiamo chiesto di aprire un confronto su questa emergenza nazionale che produca risultati concreti: è ora che si passi subito dalle parole ai fatti”.

Franchi (Cisl Firenze-Prato): "Subito investimenti per ispezioni e formazione"

“E’ una strage senza fine, che non può essere più tollerata in silenzio. Le richieste avanzate da Cgil, Cisl e Uil al Governo devono essere ascoltate: servono importanti e immediati investimenti sul controllo ispettivo e sui percorsi formativi, per lavoratori e datori di lavoro.” E’ la prima reazione del segretario generale Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi alla notizia di un’altra vittima sul lavoro nel nostro territorio. “Firenze, Prato, la Toscana sono state teatro di un numero intollerabile di incidenti mortali negli ultimi tempi. Non vogliamo più commentare morti sul lavoro, ripetendo ogni volta le stesse frasi, le stesse richieste, le stesse denunce. La cultura della sicurezza sul lavoro deve stare al centro delle politiche aziendali, deve stare al centro dello sviluppo civile di una società che ha le sue fondamenta sul lavoro. E non possono più essere solo parole.”

Pancini (segretario generale della Camera del Lavoro di Prato): "Urgente un patto territoriale per la sicurezza"

"Piangiamo un altro operaio morto sul lavoro. Inconcepibile, intollerabile, ingiustificabile, insopportabile". Sono le parole pronunciate da Lorenzo Pancini, segretario generale della Camera del Lavoro di Prato, dopo l’ennesima tragedia in un’azienda del distretto tessile, fra Campi Bisenzio e Prato

"E’ la terza vittima dall’inizio dell’anno – continua Pancini – ancora per schiacciamento. E’ il terzo lavoratore, dopo Sabri e Luana, strappato a Prato agli affetti più cari, agli affetti della moglie e della figlia, a cui vanno la nostra vicinanza e solidarietà. Non può essere e non si invochi la fatalità – prosegue il segretario generale della Camera del Lavoro di Prato –. Chi ha il compito di farlo accerterà eventuali responsabilità o negligenze, ma se siamo al terzo lavoratore che in nove mesi muore sul lavoro, se come cinquant’anni orsono si continua a morire per schiacciamento, è evidente che c’è stato un abbassamento nei livelli di sicurezza, è evidente che la ripresa ha imposto ritmi per cui i macchinari devono sempre girare e non bloccarsi, è evidente che i sistemi di sicurezza degli stessi macchinari non sono pienamente attivati. Tutto ciò è ancor più inaudito e insopportabile, considerando il livello raggiunto dalle tecnologie, anche per quanto riguarda la sicurezza delle macchine industriali".

Pancini così continua: "Non possiamo attendere l’ennesimo incidente, più o meno grave, per mettere in campo tutte le iniziative necessarie ad evitare simili tragedie. Non c’è solo il Covid, bisogna che la produzione sia organizzata per tutelare la salute dei lavoratori da qualsiasi rischio, soprattutto in un periodo dove le esigenze produttive richiedono di stare al passo della ripresa in atto. A maggior ragione, da parte degli enti preposti, delle autorità sanitarie e dei loro uffici competenti, è urgente e necessario accentuare i controlli e le verifiche nei luoghi di lavoro".

"Il sindacato con patti e protocolli ha fatto, durante l’emergenza pandemica, un grande lavoro sulla sicurezza per consentire alle imprese di restare aperte. Cgil, Cisl e Uil Prato – chiude il segretario generale Pancini – hanno avanzato una “piattaforma unitaria” per “un patto territoriale” per “la salute e la sicurezza sul lavoro”, da sottoscrivere con le associazioni datoriali. La disponibilità c’è stata, è arrivato il momento di dare vita a quel patto, di mettere in campo misure che accrescano la sicurezza e prevengano gli incidenti. Si deve investire in formazione, nell’addestramento e nella qualità professionale dei lavoratori, si deve investire in sicurezza. Solo in questo modo si contribuirà ad arrestare questa dolorosa sequenza di tragedie. Il lavoro, anche nel nostro tempo, è riscatto, emancipazione, non dovrebbe mai associarsi alla morte. E’ anche per questa ragione, per ribadire il senso profondo del lavoro, che siamo in piazza con gli operai della Gkn, per contrastare la sua svalutazione, per cui si licenzia con un messaggio o si è vittima di un incidente mortale".

Mazzeo: "Mettere fine a questa insopportabile tragedia"

Un’altra morte sul lavoro, la numero 25 dall’inizio dell’anno. Una “vera e propria strage di fronte alla quale non è possibile aspettare un minuto di più”. Su questa ennesima vita spezzata a Campi Bisenzio il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, interviene deciso: “Tutte queste perdite di vite umane ci dicono che serve assolutamente intervenire ancora con più forza, a tutti i livelli, in prevenzione, formazione e sicurezza. Le risorse da destinare a questo settore non possono essere considerate costi, ma investimenti da fare a tutela del sacrosanto diritto al lavoro, alla salute e alla vita che devono essere garantiti ovunque senza se e senza ma”.

Appena qualche giorno fa Mazzeo, in accordo con il presidente della commissione Sanità Enrico Sostegni, aveva annunciato la convocazione di tutti i responsabili sicurezza delle Asl in modo da aprire un focus interno alla commissione per “intervenire subito e provare a mettere fine a questa insopportabile tragedia”.