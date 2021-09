Memorial 'Sandro Finetti', Abc Solettificio Manetti strappa il match al Costone Siena

38 minuti di sofferenza e una prima parte di gara praticamente a senso unico. Poi la svolta. Nell’ultimo quarto l’Abc Solettificio Manetti esce finalmente dagli spogliatoi e, dal -19 in cui era piombata, passa a condurre e porta a casa la prima semifinale del 2° Memorial “Sandro Finetti” battendo il Costone Siena 69-68 e aspettando di sapere il nome dell’avversaria che affronterà domani in finale.

Un Costone a cui va dato il merito di aver giocato una grandissima partita di fronte ad un’Abc che, priva di Cantini e Terrosi, ha giocato una gara tutta in salita, soprattutto nei primi due quarti, per poi iniziare la rimonta al rientro dall’intervallo lungo e cambiare marcia nell’ultimo quarto, quando ha alzato il ritmo e stretto le maglie in difesa.

E domani, alle ore 20, la finalissima che assegnerà il trofeo contro la vincente del match tra Virtus e Mens Sana.

Quintetto: Belli, Corbinelli, Pucci, Scali, Lazzeri.

Partenza subito sprint quella del Costone che in un amen si porta sullo 0-7. Belli sblocca i suoi dalla lunetta, ma la formazione senese appare più fluida in attacco e intensa in difesa, arrivando ben presto alla doppia cifra di vantaggio. Di Lazzeri la tripla del 5-12, primo canestro dal campo dei gialloblu, ma di fatto la prima frazione è a senso unico e Bruttini la chiude sul 14-26.

La situazione non cambia di molto nel secondo quarto, quando Siena scapppa toccando addirittura il +19 sul 24-43. L’Abc prova a replicare, riesce a recuperare qualche pallone che sembra girare l’inerzia, ma di fatto questo non accade e le squadre vanno al riposo sul 28-45.

Nella ripresa i gialloblu cambiano faccia e Scali infila il -11, anche se il Costone è sempre lì e riesce con freddezza a difendere la doppia cifra di vantaggio. Sul finale, però, l’intensità difensiva castellana aumenta ed è proprio un recupero che innesca l’azione da tre punti di Corbinelli che vale il 52-62 su cui si chiude il periodo.

Tanta confusione all’inizio dell’ultima frazione, sia da una parte che dall’altra, tanto che il primo canestro arriva dopo cinque minuti e porta la firma di Scali per il -8 Abc (54-62). Segue Corbinelli, poi Pucci ed infine Delli Carri concretizza la rimonta castellana siglando il primo vantaggio gialloblu: 64-63 quando partono gli ultimi 120 secondi. Capitan Belli infila il 67-63, ma ancora non è finita: Mencherini segna dall’arco, poi dalla lunetta e riapre completamente i giochi riportando il Costone avanti a 20 secondi dalla sirena (67-68). L’ultimo possesso gialloblu, però, è da manuale e Pucci, pulitissimo, trova il 69-68. Mancano 6 secondi, il Costone ci prova ma la tripla non va. L’Abc è in finale.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – COSTONE SIENA 69-68

Parziali: 14-26, 28-45 (14-19), 52-62 (24-17), 69-68 (17-7)

Tabellino: Corbinelli 21, Rosi ne, Pucci 8, Viviani ne, Talluri, Scali 9, Lazzeri 5, Tavarez 2, Verdiani 3, Cicilano, Delli Carri 7, Belli 14. All: Betti. Ass. Manetti, Calvani.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa