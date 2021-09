Corri la Vita Certaldo, musei gratuiti con la maglia 2021

Torna nel borgo medievale di Certaldo "Corri la vita", progetto nato nel 2003 per aiutare le donne colpite da tumore al seno che finanzia progetti che riguardano la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura di questa malattia.

Per chi vuole partecipare all'iniziativa solidale, la data da segnare in agenda è quella di domenica 26 settembre 2021: la cultura sarà protagonista. Sarà infatti possibile visitare gratuitamente, nel pieno rispetto delle necessarie misure di sicurezza, oltre cento mete culturali in tutta la regione Toscana, compresi Casa Boccaccio, Museo di Arte Sacra e Palazzo Pretorio, nel cuore del borgo storico di Certaldo Alto. Le strutture museali certaldesi saranno visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.

Il lasciapassare? Sarà la maglietta ufficiale dell'edizione 2021 di Corri la vita, ritirando la quale ogni partecipante può contribuire alla raccolta fondi per la lotta al tumore al seno. Grazie a un accordo con la Regione Toscana e il Ministero della cultura e grazie all’aiuto di Città Nascosta Firenze, basterà indossare la maglietta per poter visitare gratuitamente, previa prenotazione da effettuare entro il 22 settembre, le mete culturali coinvolte.

Le magliette della XIX edizione di Corri la vita sono già in distribuzione: con un'offerta minima di 10 euro, è possibile assicurarsene una. Tutte le informazioni su come ritirare la maglietta e sulle modalità di prenotazione sono on line su corrilavita.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa