Film internazionale girato a San Gimignano e Gaiole

Una produzione Disney e 20th Century Fox direttamente tra le perle della Toscana: San Gimignano e Gaiole in Chianti.

Set blindatissimo con una troupe di oltre 200 persone che per una settimana ha invaso il centro di San Gimignano e il Castello di Brolio.

Le riprese si sono svolte a San Gimignano in piazza della cisterna dove per l'occasione è stata ricostruita una spettacolare fontana posizionata proprio al centro della piazza.

Il film Rosaline è diretto da Karen Maine, si tratta di una rivisitazione di Romeo e Giulietta tratto dal romanzo Io, Romeo e Giulietta di Rebecca Serle che ambienta in epoca contemporanea le note vicende della tragedia di Shakespeare.

A dare il nome al film è Rosaline, cugina di Giulietta, che sarà interpretata da Kaitlyn Dever, ragazza intelligente, idealista ed ex di Romeo, che dopo aver tentato di far separare i due celebri amanti, partirà per un viaggio di maturazione per poi cercare di farli riunire.

Nel cast anche Isabela Merced e Kyle Allen.