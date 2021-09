L'ottantenne Almarosa Santucci è morta a una settimana dall'incendio in cui rimase coinvolta in una palazzina a Pietrasanta. Il fatto avvenne tra sabato e domenica scorsi, un vigile del fuoco rimase ustionato a una mano per salvare l'anziana disabile. Altri due feriti invece furono dimessi subtio. Non sono ancora noite le cause delle fiamme. Le condoglianze sono arrivate dal sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti.