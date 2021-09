Fascisti uccidono due uomini a Capanne, lo studio a un secolo di distanza

Un episodio avvenuto esattamente 100 anni fa riporta alla luce una storia poco conosciuta. Parte da questo presupposto il progetto ideato da Anpi, sezione Montopoli - San Miniato, in collaborazione con il Comune

di Montopoli chiamato “Capanne 1921 – 2021, una comunità che ricorda”. La sera del 20 settembre 1921 durante una riunione della Lega dei Mattonai a Capanne furono uccisi Artibano Gronchi, 53 anni, e Mario

Susini, 18 anni, per mano di un gruppo di fascisti proveniente da Santa Croce. La volontà di far luce sull'episodio nasce dalla curiosità intorno a due vie che si trovano proprio nella frazione di Capanne. Così

sono cominciate le ricerche storiche che piano piano hanno fatto riemergere l'episodio di violenza squadrista.

"Abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto – hanno detto in conferenza stampa il sindaco Giovanni Capecchi e l'assessora alla cultura Cristina Scali – si tratta di una parte di storia che si conosce poco ma fondamentale per comprendere la violenza fascista e perché questa portò al Ventennio. Raccontare questi episodi vuol dire far capire ai ragazzi che la storia che si studia a scuola non si riferisce

a cose accadute lontane da qui, astratte. Ma cose reali successe anche sotto casa nostra".

Il progetto si articola in più parti. La ricerca storica, affidata allo studioso Roberto Boldrini, andrà avanti anche nei prossimi mesi per poi essere pubblicata. Intanto sabato 25 settembre alle 10 in piazza Guido

Rossa sarà inaugurato un cippo alla memoria alla presenza delle istituzioni cittadine, dei rappresentanti dell'Anpi e della consulta di Capanne. L'episodio sarà rappresentato anche con uno spettacolo teatrale della compagnia No Grazie in scena il 3 ottobre alle 21.15 al Terreni di Capanne.

"La memoria di questi due omicidi – hanno detto Giorgio Parlanti, Delio Fiordispina e Simone Ricotta della sezione Anpi di Montopoli - San Miniato – si era persa completamente. L'intento di questa iniziativa

è ripartire dall'anniversario di oggi, dai 100 anni dall'accaduto, per rispolverare la memoria di ciò che è stato. Un progetto che rientra negli interventi che Anpi svolge da tempo: riportare con il linguaggio di oggi

il tema dell’antifascismo. Dopo queste due iniziative il progetto proseguirà il prossimo anno con momenti di approfondimento storico, interventi di carattere artistico e con le scuole, con l’obiettivo di coinvolgere

la comunità locale in un percorso di conoscenza sul proprio patrimonio storico, che potrà portare anche a una riflessione su se stessa".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa