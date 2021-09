Guerriglia tra ultras nel derby Avenza-Massese, 10 arresti

Dieci arresti questa mattina per mano della polizia di Massa-Carrara. Sono state ritenute responsabili degli scontri tra ultras all'inizio della partita tra il San Marco Avenza e la Massese, partita di Coppa Italia del campionato d'Eccellenza. Gli arresti, differiti, riguardano 8 tifosi appartenenti alla curva nord Lauro Perini di Avenza e 3 della Legione Cybea della Massese calcio. Dai filmati visionati è stato possibile giungere agli arresti dopo la 'guerriglia urbana' in pieno pomeriggio in via Mulazzo, con bastoni, cinghie, petardi e fumogeni. Un ultras è rimasto ferito, danni riportati invece alle numeerose auto parcheggiate. Tre dei tifosi arrestati avevano già un Daspo a loro carico.