Aveva in casa 44 piante di cannabis, per un peso totale di 236 grammi di marijuana e fertilizzanti professionali per la coltivazione. È quanto rinvenuto dalla polizia di Viareggio dopo una perquisizione domiciliare a Massarosa che ha portato alla denuncia di un 21enne.

Il giovane, di Pietrasanta ma residente a Massarosa, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.