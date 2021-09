Muore assessore ed ex sindaco per 14 anni nel Mugello

Si è spento a Vicchio Alessandro Bolognesi, assessore ed ex sindaco. Avrebbe compiuto 64 anni tra pochi giorni. Nella Giunta del sindaco Filippo Carlà Campa ricopriva l’incarico di assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici. Una lunga esperienza amministrativa, la sua: era stato sindaco per tre mandati, dal 1990 a 2004. Una figura di rilievo nella vita politica e amministrativa vicchiese e mugellana.

“Alessandro ha lasciato profondamente il segno nella vita politica e nell’attività amministrativa - sottolinea il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa -. Da sindaco e non solo ha lavorato nel far crescere il nostro comune, in termini di opere pubbliche e sviluppo ma anche sotto il profilo culturale e turistico. Un amministratore serio, attento, capace, che amava il suo paese e lo conosceva fin nei minimi particolari. La sua esperienza e la sua competenza erano note - continua -. E mancheranno. Mancheranno a me, perché Alessandro era una figura di riferimento importante, un mentore, e ancor prima un amico. E mancheranno a Vicchio. Oggi è un giorno triste - conclude -, perdo, perdiamo una persona che ha dato molto. Piango il mio Sandrone, sempre forte e sorridente”.

Il sindaco, la Giunta, il Consiglio e l’Amministrazione tutta esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Alessandro Bolognesi e si stringono al dolore dei familiari. La salma sarà sepolta domattina nel cimitero di Vespignano.