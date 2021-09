Campioni di fiuto a Ponsacco: la selezione per la tappa mondiale in Ungheria

Perché ci vuole naso, potremmo dire parafrasando Enzo Jannacci. La prova di selezione per il Campionato del mondo di pista FCI IGP-FH 2021 (Ungheria dal 26 al 31 ottobre 2021) per i cani da fiuto sarà organizzata dal Club Italiano Schnauzer & Pinscher nei giorni 25-26/09/2021 a Ponsacco (PI) come "I Trofeo ENCI IGP-FH“.

Tutti possono partecipare purché in regola con i requisiti come da regolamento.

Una competizione nazionale ove i nostri amici a 4 zampe si dilettano nel metter in gioco le loro doti olfattive in una ricerca lunga 1800 passi.

Circondati da uno scenario tipicamente toscano ma unico nel suo genere, la Tenuta di Camugliano ospiterà i migliori competitori che dovranno cimentarsi nel ritrovamento di diversi oggetti in: legno, moquette e pelle seguendo un percorso tracciato tre ore prima dove troveranno difficoltà come ad esempio attraversamenti di intralcio, cambi di direzione che possono far sbagliare il nostro amico a quattro zampe.