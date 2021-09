Cultura Volterra, quasi 4 milioni di euro investiti per musei e scavi

Volterra, in questi mesi, è un vero e proprio cantiere aperto per la cultura e per l'arte. Sono 3 milioni e 916mila euro gli investimenti pubblici e privati che, grazie ai lavori conclusi, a quelli in corso e a quelli già programmati, renderanno più belli e migliori i nostri luoghi dell'arte, della cultura e i nostri siti museali e archeologici.

Ci riferiamo, nello specifico, al Museo etrusco Guarnacci, che sta beneficiando del finanziamento regionale di 1 milione e 600mila euro che riguarda il riallestimento del piano terra e i lavori al tetto, un nuovo ascensore, il rifacimento della facciata, del giardino esterno e la realizzazione di nuovo punto panoramico grazie al recupero dell'altana.

È ripartita, inoltre, la campagna di scavo all'Anfiteatro romano, grazie a un nuovo finanziamento così ripartito: 250mila euro dalla Regione Toscana, 250mila euro dal Ministero della Cultura in Art Bonus, 50.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra. E altri 500.000 euro sono già stati stanziati da Borgo Pignano e pronti per essere spesi. Dal 2015 ad oggi, lo ricordiamo, per lo scavo dell'Anfiteatro romano sono stati investiti, complessivamente, 1 milione e 930mila euro, tra contributi privati e pubblici; quelli pubblici (Stato, Regione e Comune) risultano più della metà (1 milione e 140mila euro).

Con i 200mila euro dei ristori governativi sono stati migliorati i nostri musei civici a partire dalle nuove biglietterie, dalla manutenzione ordinaria, dall'illuminazione e dal riallestimento di alcune sale espositive.

Nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori si è concluso il restauro dell’affresco dell’Annunciazione, grazie al contributo della Cassa di Risparmio di Volterra per un importo pari a 35.000 euro, cofinanziato dall'Amministrazione comunale per un importo di 5.000 euro.

E proprio in questi giorni, è stato ultimato l'allestimento del cantiere per il restauro della Deposizione di Rosso Fiorentino, grazie all'erogazione di 200mila euro da parte dalla Fondazione Friends of Florence.

Sono in programma anche altri interventi per i prossimi mesi. Ci riferiamo, in particolare, al finanziamento del Ministero della cultura per i percorsi di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche previsti al Teatro romano e all'Acropoli etrusca per un importo complessivo di 350mila euro. Acropoli che, lo ricordiamo, sarà interessata anche da un nuovo intervento, ovvero la realizzazione della nuova biglietteria grazie al bando GAL Etruria già vinto dal Comune di Volterra per un importo pari a 100mila euro.

Infine, dopo i lavori di efficientamento energetico per 70.000 euro e altri interventi di manutenzione ordinaria per 6.000 euro, il Comune di Volterra si è aggiudicato un altro finanziamento della Regione Toscana di 300mila euro per l'adeguamento dell'impianto antincendio della Biblioteca Guarnacci.

Questi sono fatti concreti, non slogan o promesse. Volterra investe in cultura, sul serio, con un'esemplare collaborazione tra soggetti pubblici e privati. E la cosa di cui andiamo più orgogliosi è l'ingente impegno economico che la parte pubblica ha messo a disposizione.

Da parte di Stato, Regione e Comune di Volterra, infatti, tra progetti conclusi, in corso e già programmati quest'anno, c'è un investimento complessivo di ben 2 milioni e 800mila euro. E tutto questo avviene in un anno molto particolare, nel quale il Museo Guarnacci e la Pinacoteca civica hanno ottenuto entrambi il riconoscimento di musei di rilevanza regionale e l'offerta museale civica è stata notevolmente aumentata grazie all'inserimento nel circuito di visite dei Musei di Volterra dell'ex-ospedale psichiatrico e di Bottega Pagni.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa