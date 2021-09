Incendio in corso a Certaldo nel pomeriggio di oggi. Si segnalano fiamme in zona Steccaia, lungo l'Elsa. L'incendio ha coinvolto 3 veicoli e dei container nelle immediate vicinanze. Nessun ferito al momento. I vigili del fuoco di Petrazzi e da Siena sono sul posto. Al momento il rogo è in fase di bonifica.