Spazio Filatelia a Firenze, ecco la mostra su Dante

In occasione delle celebrazioni dell’anniversario della morte di Dante Alighieri, domani martedì 21 settembre presso lo Spazio Filatelia di via Pellicceria 3 a Firenze, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale e inaugurerà la mostra dal titolo “Settecentenario Dantesco” composta da manoscritti, francobolli e cartoline di epoca che descrivono anche la Divina Commedia”; dalle ore 8.30 alle 13.00, in particolare, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate.

Al taglio del nastro dell’esposizione, allestita dal Circolo Filatelico Fiorentino – U.N.U.C.I e aperta al pubblico fino al 30 settembre, parteciperanno istituzioni locali e rappresentanti aziendali.

Per qualsiasi informazione sugli annulli e sul mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html